غلق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ22

أغلقت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت إسرائيل، صناديق الاقتراع، بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة للكنيست الثانية والعشرين.



وسوف يتم الإعلان فيما بعد الساعة العاشرة عن نتيجة عينة التصويت في الانتخابات.



وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث تعادل بين كاحول - لفان وحزب الليكود، وهو نفس السيناريو الذي حدث في الانتخابات الماضية، وهو ما يعني أن الفيصل العام لهوية من يشكل الحكومة القادمة سيكون للأحزاب الصغيرة.

