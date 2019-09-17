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حوادث

شاهد.. الداخلية تفعل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:14 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
اتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 2019/8/27 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى؛ لتوفير المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 2019/9/2 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ولاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، وأعربوا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .

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