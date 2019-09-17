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فن

القمر وملك الرومانسية .. سيرين عبد النور بصحبة وائل كفوري.. شاهد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:15 م
سرين عبدالنور
سرين عبدالنور
القسم الميدانى
هنأت الفنانة سيرين عبدالنور الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده، ونشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها تجمعها مع الفنان وائل كفورى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سيرين عبد النور على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد وانشاء الله بشوفك دايمًا مبسوط متل هل الليلة #الملك #وائل_كفوري #سيرين_عبد_النور". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : القمر وملك الرومانسية ــ عيد ميلاد سعيد ــــ الله يحميكن.

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