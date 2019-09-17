ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مؤشرات أولية: نتنياهو يتلقى صفعة قوية في الانتخابات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:13 م
صورة من انتخابات
صورة من انتخابات إسرائيل
عرفة البنداري
قال موقع دبكا، نقلا عن مصادر خاصة لم يذكرها، إن النتائج الأولية لعينات صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة التي أجريت اليوم للكنيست الثانية والعشرين، ومن خلال تحليل نسبة التصويت في المناطق المختلفة تظهر أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، لم يتمكن من تحقيق أغلبية بنسبة 61 مقعدا يمكنهم دعمه في تشكيل حكومة برئاسته.
وكشفت عينة التصويت التي نشرتها القناة الثانية الإسرائيلية حصول الليكود على 33  كحول - لفان 34
 القائمة العربية 11
 مقعدا  إسرائيل بيتنا 8
 - حزب يمينا 8
 - يهدوت هتوارة 8
 - شاس 8
 - المعسكر الديموقراطي 5
 - اتحاد العمل جيشر 5
- أما عوتسماه يهوديت لم تتخط نسبة الحسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

35 يوما على انتخابات إسرائيل.. اليمين الصهيوني يصل مرحلة التوحش.. نتنياهو وجانتس يتعادلان.. مشاجرات نسائية عنيفة داخل الأحزاب.. وتوقعات بـ11 مقعدا للقائمة العربية المشتركة

حراك إسرائيل السياسي.. نتنياهو رئيسا للحكومة المقبلة.. توقعات بضم ليبرمان.. الليكود وكاحول لافان يتعادلان.. وتهم التزوير ومشاركة الأموات في التصويت تلاحق الانتخابات الماضية

الإيكونوميست: نتنياهو يستميل الناخبين بحيلة الضفة الغربية

انطلاق انتخابات الكنيست 22.. فتح صناديق الاقتراع في معظم أنحاء إسرائيل

شاهد.. نتنياهو وزوجته يدليان بصوتهما في انتخابات الكنيست الـ 22

انتخابات الكنيست الـ 22.. توقعات بتصويت قوي للقائمة العربية المشتركة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تصحح فتواها عن حكم حب المرأة لرجل غير زوجها

ابن النادي.. حسام غالي يؤازر مؤمن زكريا بصورة مع الخطيب

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

كريم فهمي يواصل استفزاز متابعيه.. شاهد

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور