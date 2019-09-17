مؤشرات أولية: نتنياهو يتلقى صفعة قوية في الانتخابات

وكشفت عينة التصويت التي نشرتها القناة الثانية الإسرائيلية حصول الليكود على 33 كحول - لفان 34 القائمة العربية 11 مقعدا إسرائيل بيتنا 8 - حزب يمينا 8 - يهدوت هتوارة 8 - شاس 8 - المعسكر الديموقراطي 5 - اتحاد العمل جيشر 5 - أما عوتسماه يهوديت لم تتخط نسبة الحسم.





قال موقع دبكا، نقلا عن مصادر خاصة لم يذكرها، إن النتائج الأولية لعينات صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة التي أجريت اليوم للكنيست الثانية والعشرين، ومن خلال تحليل نسبة التصويت في المناطق المختلفة تظهر أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، لم يتمكن من تحقيق أغلبية بنسبة 61 مقعدا يمكنهم دعمه في تشكيل حكومة برئاسته.