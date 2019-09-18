قطاع الأعمال العام: أكتوبر المقبل رقمنة الشركات التابعة

تحسم وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر المقبل اجراءات ميكنة ورقمنة شركاتها القابضة وجهاتها التابعة، ضمن اجراءات الحكومة لتحقيق الكفاءة المثلى لموارد و أصول الدولة.





قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه من المقرر أن تبدأ المشروع فعليا خلال نوفمبر السابق له بعد انتهاء عمليات اختيار الشركات والجهات الموردة لتنفيذ عمليات التحول الرقمي لشركاتها.





وذكرت الوزارة أن برنامج التخطيط وإدارة الموارد يرتكز علي 6 أسس استراتيجية من بينها محاور " المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المخازن، المشتريات، الانتاج".



