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منوعات

واتساب يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالميًا واتساب عن ميزة جديدة، انتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم، وهى التى تتيح إرسال الصور مباشرة على حالات الفيسبوك.

وكشف التطبيق عن هذا التحديث لمنصتى آيفون وأندرويد فى وقت واحد، حيث يمكن للمستخدمين تخميل أحدث نسخة منكتجرى آب ستور و جوجل بلاى.

الآن وبكل بساطة يمكنك الضغط على خيار وضع الحالة الجديدة على كلًا من واتساب وفيسبوك فى وقت واحد، بضغطة زر واحدة.

يذكر أن عدد مستخدمى التطبيق تجاوز المليار ونصف شخص حول العالم، وهو ؤقم ضخم يجعله الأكثر استخدامًا بعد فيسبوك.

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