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مرأة

جميلة كالعادة .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بإطلالة غجرية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:23 م
آية التيجي
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة بدوية، وغير متوقعة.

وعلق متابعوها على صورتها معبرين فيها عن حبهم لها، ومدى إعجابهم بإطلالتها، فإحدى متابعيها قالت: أحلى ريهام عبد الغفور، وأخرى قالت: جميلة كالعادة.

وارتدت ريهام عبد الغفور  فستانا طويلا بألوان مختلفة، ويطغى عليها اللون  الأصفر الكناري والنبيتي، وعليه بليرو مقطع من الاكتاف باللون الابيض، وقد اردت على راسها عصبة راس مميزة للغاية، وذلك من توقيع الا ستايلست عبير الأنصاري.

واختار محمود عمار أن يرفع شعرها الى الاعلى بشكل عشوائي، ومميز للغاية، مع ترك بعض خصلات الشعر منسدلا على وجهها.

واختارت خبيرة التجميل و الميكب ارتيست فراج دهاني  بعض اللمسات البسيطة للفنانة ريهام عبد الغفور تناسب ملامحها الممي ة، حيث أبرزت جمال عينيها باااس شادو والاي لاينر، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت ريهام عبد الغفور بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث اختارت ارتداء عقد كبير باللون الأسود، مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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