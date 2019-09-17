الجونة تتزين استعدادا لمهرجان السينما.. الخميس

تستعد مدينة الجونة لاستضافة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى مساء الخميس المقبل، وقد تزينت المدينة لاستقبال ضيوف المهرجان.



يفتتح فيلم AD Astra للنجم براد بيت المهرجان بمسرح المارينا عقب حفل الافتتاح، ويدور الفيلم حول رائد فضاء ينطلق في رحلة خارج المجموعة الشمسية؛ باحثًا عن والده المفقود، وأيضًا في محاولة اكتشاف اللغز الذي يهدد الحياة الإنسانية على كوكب الأرض.



المهرجان يقام بحضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى يقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.



وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.



ويتمثل مسعى مهرجان الجونة السينمائي الرئيسي في عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع ويشكل اكتشاف كل ما هو جديد المنحى الأساسي للمهرجان، حيث يطمح أن يغدو أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافي منصة الجونة السينمائية.

