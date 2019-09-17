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عبد المنعم سعيد: لحظة مصر الفارقة عندما نقول لأمريكا والعرب شكرا على معوناتكم.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:41 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
عمرو ممدوح
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن العالم يحترم نسب النمو في مصر، مشيرا إلى أن اللحظة المهمة والفارقة هي التي نقول فيها للأمريكان والعرب شكرا على معوناتكم، لم نعد نحتاج لها.

وأضاف سعيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المواطن يجب أن يكون لديه الكثير من المعلومات، والكثير من التفاصيل، لمواجهة الشائعات.

وأوضح الكاتب السياسي، أنه يجب الترويج لعلم استطلاعات الرأي العام، والقدرة على تحليل البيانات، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وما يتداول عليه يتسبب في إحداث حروب أهلية.

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