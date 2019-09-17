طائرة بتروجيت تهزم المنيا وديا بثلاثية نظيفة.. صور

حقق فريق الكرة الطائرة بنادي بتروجيت فوزا سهلا اليوم الثلاثاء على نادي المنيا بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهم علي صاله الشرقية للدخان ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز.



وقدم لاعبو بتروجيت عرضا قويا خلال تلك الودية ونجحوا في الفوز فيها بثلاثة أشواط نظيفة ، حيث انتهي الشوط الأول ٣٠/٢٨، والشوط الثاني ٢٥/٢٣، والشوط الثالث ٢٥/٢٢، ليحقق الريق البترول الفوز في تلك المواجهة الودية.



وحرص جهاز المنيا بقيادة ابراهيم عبدالحكم لتحربه لاعبي الفريق خلال تلك الودية لتجهيز هم للموسم الجديد من الدوري الممتاز.



ويتواجد فريق طائرة المنيا وحاليا بمعسكر بالقاهرة على هامش الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المسابقة يوم ٣٠ سبتمبر .