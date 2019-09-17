ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: سياسة الرئيس بالسنوات القادمة تعمل على خفض الدين العام .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:40 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد نجم الخبير الاقتصادي أن كافة المؤشرات الاقتصادية التى تظهر خلال اجتماع الرئيس مع الحكومة يجب أن تنعكس على حياة الناس اليومية مؤكدا ان أهم هدف للحكومة بآخر 5 سنوات العمل على خفض البطالة وتوفير فرص العمل وبالفعل انخفضت البطالة إلى 7.5%.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن سياسة الرئيس السيسي خلال الـ 3 سنوات القادمة هو العمل على خفض الدين العام مشيرا إلى أنه بأستمرار المشروعات والاستثمارات ستساعد في خفض الدين العام.

وتابع الخبير الاقتصادي ان الحكومة استطاعت ان تحقق فائض كبير من خلال مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة فيروس سي تم علاج مليون ونصف على نفقة الدولة ومبادرة مشروع تكافل وكرامة الذي استحدث من العدم مشيرا إلى ان كل هذه البرامج تحققت بفضل المؤشرات الكلية ووصل إلى الناس من خلال خدمات.

وأشار الخبير الاقتصادي أن الدولة تعمل على زيادة مواردها من خلال الضرائب إلا أن هناك شركات خارج مظلة الدولة لذا الدولة عليها ان تتجه إلى عوامل جاذبة لتلك الشركات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ويؤكد: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب العظيم.. ويوجه باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة

السيسي يضع الحكومة تحت ضغط لتحقيق آمال الشعب.. رئيس الوزراء: حققنا فائضا أوليا قدره 104 مليارات جنيه في الموازنة.. معيط: تريليون و111 مليارا للتأمينات والمعاشات خلال 5 سنوات

رسميًا.. الحكومة تعلن نتائج نجاح البرنامج الاقتصادي للعام المالي الحالي.. رئيس الوزراء: حققنا 5.6% نسبة نمو .. وصلنا بالعجز الكلى لـ 8.2 % .. و90% الدين العام للناتج المحلي

140 مليار جنيه استثمارات.. 30 تصريحا مهما لرئيس الوزراء خلال إعلان نتائج الأداء المالي

خبير: حصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد يؤكد نجاح برنامج الإصلاح

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الأخيرة من القرض.. خبراء يطالبون بتوقف مصر عن القروض بعد إصلاح الاختلالات الهيكلية

ترشيحاتنا

صدمة عنيفة تهدد مسيرة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

بسرعة قصوى للإنترنت.. إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم

حرب الساعات الأخيرة.. مفاوضات مكثفة من بيراميدز لضم احمد فتحى والأهلي يرفض

من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

شاهد.. لاعب الأهلي ينضم للمصرية للاتصالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور