خبير اقتصادي: سياسة الرئيس بالسنوات القادمة تعمل على خفض الدين العام .. فيديو

أكد محمد نجم الخبير الاقتصادي أن كافة المؤشرات الاقتصادية التى تظهر خلال اجتماع الرئيس مع الحكومة يجب أن تنعكس على حياة الناس اليومية مؤكدا ان أهم هدف للحكومة بآخر 5 سنوات العمل على خفض البطالة وتوفير فرص العمل وبالفعل انخفضت البطالة إلى 7.5%.



وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن سياسة الرئيس السيسي خلال الـ 3 سنوات القادمة هو العمل على خفض الدين العام مشيرا إلى أنه بأستمرار المشروعات والاستثمارات ستساعد في خفض الدين العام.



وتابع الخبير الاقتصادي ان الحكومة استطاعت ان تحقق فائض كبير من خلال مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة فيروس سي تم علاج مليون ونصف على نفقة الدولة ومبادرة مشروع تكافل وكرامة الذي استحدث من العدم مشيرا إلى ان كل هذه البرامج تحققت بفضل المؤشرات الكلية ووصل إلى الناس من خلال خدمات.



وأشار الخبير الاقتصادي أن الدولة تعمل على زيادة مواردها من خلال الضرائب إلا أن هناك شركات خارج مظلة الدولة لذا الدولة عليها ان تتجه إلى عوامل جاذبة لتلك الشركات.