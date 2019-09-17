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أخبار العالم

لإنهاء زواج القاصرات.. إندونيسيا ترفع سن الزواج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:25 م
إندونيسيا ترفع سن
إندونيسيا ترفع سن الزواج
رويترز
عدل البرلمان الإندونيسي قانون الزواج لرفع السن التي يسمح عندها بتزويج الفتيات بثلاث سنوات إلى 19 عاما في خطوة رحب بها نشطاء باعتبارها تدفع باتجاه الحد من زواج القاصرات في البلد الذي تسكنه أكبر أغلبية مسلمة في العالم.

وأفاد بيان على موقع البرلمان بأن جميع الفصائل الممثلة وافقت على التعديل في جلسة كاملة.

وإندونيسيا واحدة من أكثر عشر دول في العالم تزويجا للقاصرات وفقا لحملة "فتاة لا عروس".

وتزوج واحدة من كل أربع بنات في إندونيسيا قبل أن تبلغ 18 عاما من عمرها وفقا لتقرير هيئة الإحصاء الإندونيسية لعام 2016 ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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