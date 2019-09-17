30 دقيقة .. ليفربول يقترب من إحراز هدف التقدم في شباك نابولي

مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
سيطر ليفربول على معظم أحداث ربع الساعة الأولى، لكن دون تسديد أي كرة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، فدفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس كان صامدًا أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .
وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.
وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، لتنتهي ربع الساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي ربع الساعة الثانية من المباراة ، استمر ضغط ليفربول على الكرة ، وفي الدقيقة 21 ، كان ماني قريبًا من هز شباك نادي الجنوب الإيطالي ، حيث قطعت الكرة من لاعبي نابولي في نصف الملعب ، ليمرر جوردان هندرسون قائد الريدز كرة طولية لتصل لـ ماني والذي روضها وسددها بيسراه ، لكن ميريت حارس مرمى نابولي تصدى للكرة وحولها لضربة ركنية.
وفي الدقيقة 29 ، انطلق البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكرة من نصف الملعب ، وسدد الكرة ، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي نابولي ، لترتد له مرة أخرى ، لكنه سددها ضعيفة هذه المرة ، لتصل لميريت حارس مرمى نابولي، لتنتهي أول 30 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
سيطر ليفربول على معظم أحداث ربع الساعة الأولى، لكن دون تسديد أي كرة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، فدفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس كان صامدًا أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .
وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.
وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، لتنتهي ربع الساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي ربع الساعة الثانية من المباراة ، استمر ضغط ليفربول على الكرة ، وفي الدقيقة 21 ، كان ماني قريبًا من هز شباك نادي الجنوب الإيطالي ، حيث قطعت الكرة من لاعبي نابولي في نصف الملعب ، ليمرر جوردان هندرسون قائد الريدز كرة طولية لتصل لـ ماني والذي روضها وسددها بيسراه ، لكن ميريت حارس مرمى نابولي تصدى للكرة وحولها لضربة ركنية.
وفي الدقيقة 29 ، انطلق البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكرة من نصف الملعب ، وسدد الكرة ، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي نابولي ، لترتد له مرة أخرى ، لكنه سددها ضعيفة هذه المرة ، لتصل لميريت حارس مرمى نابولي، لتنتهي أول 30 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.