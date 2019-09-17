30 دقيقة .. ليفربول يقترب من إحراز هدف التقدم في شباك نابولي

مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.



سيطر ليفربول على معظم أحداث ربع الساعة الأولى، لكن دون تسديد أي كرة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، فدفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس كان صامدًا أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .



وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.



وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، لتنتهي ربع الساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي ربع الساعة الثانية من المباراة ، استمر ضغط ليفربول على الكرة ، وفي الدقيقة 21 ، كان ماني قريبًا من هز شباك نادي الجنوب الإيطالي ، حيث قطعت الكرة من لاعبي نابولي في نصف الملعب ، ليمرر جوردان هندرسون قائد الريدز كرة طولية لتصل لـ ماني والذي روضها وسددها بيسراه ، لكن ميريت حارس مرمى نابولي تصدى للكرة وحولها لضربة ركنية.



وفي الدقيقة 29 ، انطلق البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكرة من نصف الملعب ، وسدد الكرة ، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي نابولي ، لترتد له مرة أخرى ، لكنه سددها ضعيفة هذه المرة ، لتصل لميريت حارس مرمى نابولي، لتنتهي أول 30 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.