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رياضة

30 دقيقة .. ليفربول يقترب من إحراز هدف التقدم في شباك نابولي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:38 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
إسماعيل محمود
مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

سيطر ليفربول على معظم أحداث ربع الساعة الأولى، لكن دون تسديد أي كرة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، فدفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس كان صامدًا أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .

وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، لتنتهي ربع الساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي ربع الساعة الثانية من المباراة ، استمر ضغط ليفربول على الكرة ، وفي الدقيقة 21 ، كان ماني قريبًا من هز شباك نادي الجنوب الإيطالي ، حيث قطعت الكرة من لاعبي نابولي في نصف الملعب ، ليمرر جوردان هندرسون قائد الريدز كرة طولية لتصل لـ ماني والذي روضها وسددها بيسراه ، لكن ميريت حارس مرمى نابولي تصدى للكرة وحولها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 29 ، انطلق البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكرة من نصف الملعب ، وسدد الكرة ، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي نابولي ، لترتد له مرة أخرى ، لكنه سددها ضعيفة هذه المرة ، لتصل لميريت حارس مرمى نابولي، لتنتهي أول 30 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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