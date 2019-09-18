التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة يرفع دخل الأسرة بمعدل 25%

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مع الرجل سيساهم في زيادة دخل الأسرة بمعدل نمو يبلغ 25% مما يحفز قوي الاقتصاد القومي.





أضاف تقرير صادر عن الوزارة أن التمكين الاقتصادي للمرأة من شأنه ان يعزز القدرة علي المنافسة العالمية ومن ثم مساعدة الشركات في البحث عن الكوادر المؤهلة من الجنسين إذ تمتلك الشركات العالمية نسبة 74% من القيادات النسائية في مجالس الإدارة.



