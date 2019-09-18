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اقتصاد

التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة يرفع دخل الأسرة بمعدل 25%

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مع الرجل سيساهم في زيادة دخل الأسرة بمعدل نمو يبلغ 25% مما يحفز قوي الاقتصاد القومي.

أضاف تقرير صادر عن الوزارة أن التمكين الاقتصادي للمرأة من شأنه ان يعزز القدرة علي المنافسة العالمية ومن ثم مساعدة الشركات في البحث عن الكوادر المؤهلة من الجنسين إذ تمتلك الشركات العالمية نسبة 74% من القيادات النسائية في مجالس الإدارة.

ذكر التقرير أن النساء مازلن لا يحصلن علي القدر الكافي من التعليم والتمثيل العادل بالمناصب القيادية وتعميم فرص المرأة في القطاعات المالية.

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