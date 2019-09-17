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أخبار العالم

مقربون من ليبرمان: لا ائتلاف بدون "إسرائيل بيتنا"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:45 م
بنيامين نتنياهو وليبرمان
بنيامين نتنياهو وليبرمان
عرفة البنداري
قال مقربون من زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، في أعقاب نشر نماذج التصويت، إنهم متفائلون للغاية.

وأضافوا أن النتائج الحقيقية هي التي ستوضح الأمور، ومع ذلك، فإنه في ضوء الصورة التي ترسم ملامحها في الوقت الحالي، لا يمكن لأي طرف تشكيل ائتلاف حكومي بدون إسرائيل بيتنا.

وكشفت المؤشرات الأولية أن بنيامين نتنياهو سيفشل في الحصول على ائتلاف يتكون من 61 مقعدا في الكنيست ليشكل به الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لكاحول لفان.

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