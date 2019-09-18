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اقتصاد

التموين: نمتلك فرصاً واعدة بقطاع التجزئة والسلاسل التجارية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
عشماوي
عشماوي
محمد صبيح
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الاقتصاد المصري يملك فرصا استثمارية واعدة بعوائد و أرباح مضمونة، وفقا لتقارير صادرة عن هيئات الاقتصاد الدولية بشأن النمو والمناخ الآمن للاستثمار.

أضاف في تصريحات له، أن هناك فرصا واعدة بقطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية وإنشاء المولات والهايبر والسوبر ماركت علي مستوي الجمهورية .

وأشار إلي وجود اهتمام ملح لدي الوزارة بالعمل علي دعم ملف التجارة الداخلية في ظل وجود شراكات مع دول الهند والإمارات واليونان ولبنان وفرنسا في مجال إنشاء المراكز اللوجستية التجارية وقريبا السوق الايطالية بخلاف الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الداخلية لتلبية احتياجات السوق المصرية، خاصة أن لدينا أكثر من 100 مليون مستهلك في كافة المجالات.

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