التموين: نمتلك فرصاً واعدة بقطاع التجزئة والسلاسل التجارية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الاقتصاد المصري يملك فرصا استثمارية واعدة بعوائد و أرباح مضمونة، وفقا لتقارير صادرة عن هيئات الاقتصاد الدولية بشأن النمو والمناخ الآمن للاستثمار.





أضاف في تصريحات له، أن هناك فرصا واعدة بقطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية وإنشاء المولات والهايبر والسوبر ماركت علي مستوي الجمهورية .



