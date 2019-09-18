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اقتصاد

المعهد المصرفي: حملات التوعية مطلوبة لتعزيز الخدمات المالية وحماية المستهلكين

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:03 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي
قال المعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري إنه ينبغي علي السلطات الرقابية والتنظيمية إعادة النظر في كيفية تعريف المستهلكين بخصائص المنتجات المالية متضمنة المزايا والمخاطر الرئيسية بما في ذلك الرسوم والعمولات باعتبارها أحد إجراءات تعزيز مفهوم الحماية المالية للمستهلك.

ذكر تقرير صادر عن المعهد واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أنه ينبغي العمل علي تشجيع مفهوم الشفافية واعلان أي معلومات موجة للعملاء بوضوح ودقة ومقارنة الخدمات الإلكترونية الجديدة مع تعزيز قدرة المستهلك علي الحماية الذاتية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني بالإضافة لتفعيل أطر الرقابة الداخلية للكشف عن المخالفات التي قد تحدث بسبب سوء البيع.

أوضح التقرير أنه ينبغي العمل علي تحقيق تلك الحماية من خلال اهتمام الجهاز المصرفي والمؤسسات الدولية منذ سنوات بذلك الملف الهام، موضحا أنه بدأت البنوك المركزية لعب دور قوي في حماية مستهلكي تلك الخدمات بهدف الحفاظ علي الاستقرار المالي وضبط الأسعار .

أشار إلي أن الجهاز المصرفي يقوم بدور رقابي علي الأسواق لمنع حدوث أي تقلبات نقدية في الأسواق من الممكن ان تسهم في عرقلة السياسات النقدية

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