خلال اجتماع الضرائب ومستثمري 6 أكتوبر.. مجتمع الأعمال ملتزم بتقديم مقترحات تعديلات القيمة المضافة

«مستثمري 6 أكتوبر» و«الضرائب» تتفقان على حل مشكلات المستثمرين وديًا

مسئول بالضرائب: اجتماع كل شهرين مع المستثمرين لحل مشكلاتهم





أعلن الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، التوصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، لصياغة بروتوكول لحل المشكلات القانونية مع المستثمرين، علي أن يلزم البروتوكول كلا الأطراف في حل مشكلات المستثمرين قبل اللجوء للإجراءات القانونية ضدهم.





جاء ذلك اجتماع نظمته الجمعية اليوم الثلاثاء بمقرها بمدينة 6 أكتوبر بحضور صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، ورجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وجمال عبد العليم رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السادس من أكتوبر، وسناء عطية رئيس مأمورية الضرائب العقارية بأكتوبر، لحل عدد من مشكلات المستثمرين مع "الضرائب".





قال " شعبان" إن المستثمرين والحكومة فى مركب واحد، وفى كفاح مستمر من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة ، باعتبارهما شركاء فى تحقيق التنمية الاقتصادية.





وشدد " شعبان" علي ضرورة تخفيف الأعباء عن المستثمرين وإيجاد آليات لفض المنازعات معهم دعما لبيئة الاستثمار بما لا يخل بحقوق الخزانة العامة.





وأكد صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، أن الضرائب تمثل 76% من موارد الخزانة العامة للدولة.





أضاف أن مصلحة الضرائب مهتمة بحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين ، خصوصا وأنه بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، ويهمنا حل كافة المشاكل العالقة وتلبية متطلباتهم.





أوضح أنه بموجب البروتوكول الموقع بين الجمعية والمصلحة لحل مشكلات المستثمرين بدون اللجوء للأمور القانونية، سيتم اجراء اجتماع دوري كل شهرين لحل مشكلاتهم.





وكشف عن قيام وزارة المالية حاليا باجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة لحل المشاكل التى أفرزها التطبيق العملى للقانون، وتفادى الأخطاء وتوضيح بعض النصوص فى ضوء أفضل المشاكل الموجودة، مشيرا إلى أن التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية.



