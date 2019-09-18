لن يتوقف حتى خسارة نتنياهو.. المشروع الإسرائيلي بضم الضفة لن يتغير

قال عادل شديد، المختص في الشأن الإسرائيلي، إن الكنيست الإسرائيلي سيتخذ إجراءات فعلية بشأن ضم الضفة الغربية، خاصة أنه قطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع.





وأضاف "عادل شديد" خلال تصريحات تليفزيونية، أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد يتحسس كثيرًا بالماضي، خاصة أنه كانت هناك فوارق وحدود ما بين مجتمع المستوطنين بالضفة الغربية والمجتمع اليهودي بالداخل، أما اليوم الحدود الجغرافية والنفسية لم تعد موجودة.





وأوضح عادل شديد أنه في حال حدوث تغير بالنظام السياسي القادم في إسرائيل قد يكون هناك تباطؤ في اجراءات الضم، لكن لن تكون قادرة علي منع الإجراءات نهائيا، مشددا على أن الادارة المدنية الإسرائيلية والحكم العسكري بالضفة ستبدأ بمنح رخص طابو كوثيقة لتسجيل الأرض للمستوطنين اليهود والتعامل مع المستوطن الذي يقطن بالخليل ورام الله ونابلس كاليهودي الذي يعيش في تل أبيب وبئر السبع.





ولفت عادل شديد إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو صاحب مشروع به انسجام مع التيار الديني اليميني العلماني الذي لا يعارض مع هذه الإجراءات للتخلص من الحد الأقصى للسكان، حتى لا يعد اي اشكالية حول مشروع ضم الضفة الغربية، خاصة أن الجميع في اسرائيل ينتظر إعلان وقت الضم.



