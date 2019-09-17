ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يقع في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا بـ الشوط الأول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:20 م
تشيلسي
تشيلسي
حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وضيفه فالنسيا الإسباني بالتعادل السلبي دون إحراز أي هدف، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يقود المباراة بتفوق
استطاع لاعبو تشيلسي الإنجليزي السيطرة على أحداث المباراة وإهدار العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك مرمى منافسه فالنسيا الإسباني.

فالنسيا الإسباني ينجح في الحفاظ على شباكه
نجح لاعبو فالنسيا الإسباني في الحفاظ على شباكهم من الهجمات المتكررة من لاعبي تشيلسي.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني تلاحما أكثر من لاعبي الفريقين حرصا منهم على إحراز الهدف الأول وإنهاء المباراة، خصوصا لاعبي تشيلسي الذين أهدروا العديد من الفرص .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الفرنسي.. تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان ومنافسة ستراسبورج في الشوط الأول

الدوري الفرنسي ..نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام ستراسبورج بهدف نظيف

دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يتسلح بالقوة الضاربة أمام فالنسيا

ترشيحاتنا

4 على كف عفريت.. 30 لاعبا خارج الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفي

ممارسة وتسهيل الدعارة.. حبس 12 ساقطة بعد ضبطهن في 4 كافيهات بالعجوزة

جلسة خاصة ومكافآت.. رئيس الزمالك يعلن حالة الطوارئ استعدادا للسوبر

تعرضت لحادث مروع.. طلعت زكريا يكشف تطورات الحالة الصحية لابنته إيمي

محمد فؤاد يوجه رسالة قوية للخونة ..فيديو

لوك مختلف.. فيفى عبده تبهر متابعيها على إنستجرام .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور