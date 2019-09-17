دوري أبطال أوروبا .. تشيلسي يقع في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا بـ الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وضيفه فالنسيا الإسباني بالتعادل السلبي دون إحراز أي هدف، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



تشيلسي يقود المباراة بتفوق

استطاع لاعبو تشيلسي الإنجليزي السيطرة على أحداث المباراة وإهدار العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك مرمى منافسه فالنسيا الإسباني.



فالنسيا الإسباني ينجح في الحفاظ على شباكه

نجح لاعبو فالنسيا الإسباني في الحفاظ على شباكهم من الهجمات المتكررة من لاعبي تشيلسي.



ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني تلاحما أكثر من لاعبي الفريقين حرصا منهم على إحراز الهدف الأول وإنهاء المباراة، خصوصا لاعبي تشيلسي الذين أهدروا العديد من الفرص .