أسباب صادمة لشعورك بالجوع ليلا .. رقم 7 غير متوقعة

أسباب عديدة لشعورك المستمر بالجوع والرغبة فى تناول الطعام فى وقت متأخر من النوم إليك أبرز الأسباب يقدمها موقع برايت سايد حول سبب رغبة جسمك في المزيد من الطعام.



1. تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة



الكربوهيدرات المكررة يمكن العثور عليها في أي الأطعمة المصنعة وخاصة المكرونة والأطعمة السكرية. إن قلة الألياف تجعل جسمك يهضمها بسرعة



لقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف تستغرق وقتًا أطول للهضم ، لذا فإن إضافة الألياف إلى نظامنا الغذائي يعد حلًا جيدًا هنا. إذا توقفت عن تغذية جسمك باستمرار بالكربوهيدرات المكررة واستبدالها بأطعمة صحية مثل الحبوب الكاملة والأرز البني والخضروات ، فسترى فرقًا في مستويات الجوع قريبًا.



2. مرض السكري



مرض السكري من النوع 2 ، هو مرض يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت فيعد الشعور بالجوع هو أحد أعراض مرض السكري الذي يمكن تشخيصه من خلال فحص الدم. بعد الامتحان المناسب ، ومن خلال الدواء واتباع نظام غذائي خاص ، يمكن السيطرة عليه وستختفي هذه الأعراض لفترة طويلة.



3. الرياضة العنيفة



هذا أحد الأسباب الجيدة التي تجعلك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان. إذا كنت تمارس التمارين الرياضية كثيرًا ، فإنك تحرق الكثير من السعرات الحرارية ونتيجة لذلك ، يشتهي جسمك المزيد من السعرات الحرارية . الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ولمدة طويلة يطورون عملية استقلاب أسرع وشهية أكبر.



4. تناول بعض الأدوية



يمكن أن تكون زيادة الشهية أيضًا من الآثار الجانبية للعديد من الأدوية بسبب بعض العناصر التي تحتويها. الأكثر شيوعًا هي الكورتيزول والأنسولين والكلوزابين والأولانزابين التي يمكن العثور عليها في أدوية السكري أو مضادات الاكتئاب أو مثبتات الحالة المزاجية.



إذا كنت تكتسب وزنًا أو تعاني من الجوع الشديد بعد تناول دواء جديد ، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك ومناقشة ما إذا كان من الممكن تبديل العلاج أو إيجاد طريقة أخرى للسيطرة على الآثار الجانبية.



5. التوتر



من المعروف أن القلق المستمر له آثار خطيرة على صحتنا وزيادة شهيتنا فيسبب القلق زيادة في هرمون الكورتيزول ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.



الإجهاد عامل خطر للسمنة ويجب معالجته مبكرًا. العلاج والتأمل والتمرينات هي طرق لمساعدتك في استعادة توازنك والتحكم في نفسك وتجنب الأكل العاطفي.



6. الأكل بسرعة كبيرة أو عندما يصرف انتباهك



أن تناول الطعام يؤثر سلبًا على معدل شهيتنا ، ويزيد السعرات الحرارية التي نحصل عليها ، ويؤدي إلى زيادة الوزن والرغبة الشديدة في تناول الطعام.



7. فرط نشاط الغدة الدرقية



فرط هو خلل في الغدة الدرقية ، وهي غدة تتحكم في عملية التمثيل الغذائي من خلال الهرمونات. يتم إطلاق هذه الهرمونات في مجرى الدم والسيطرة على التمثيل الغذائي.



وجود فرط نشاط الغدة الدرقية يعني أن هذه الغدة تنتج الكثير من هرمون الغدة الدرقية ويتم تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية بسهولة ويمكن علاجه إما بالأدوية التي تعمل على تطبيع مستويات الهرمون أو في الحالات المفرطة في الجراحة.



8. الحرمان من النوم

"هرمون الجوع" الذي يتحكم في شهيتنا و يلعب الحرمان من النوم دورًا مهمًا للغاية ، حيث إن قلة النوم قد زادت من مستويات هرمون الجريلين ، ونتيجة لذلك ، تسبب مشاعر الجوع.

