صبحي حسانين: 4800 جنيه سعر دراجة لكل طالب.. وخصم 15% بالجامعات

قال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الدراجات الخاصة بالمشروع القومي بالجامعات المصرية " دراجة لكل طالب" أصبحت جاهزة بمصانع الانتاح الحربي في انتظار تلقي الاعداد المطلوبة في الجامعات ثم تجهيز العدد، مشيرا إلى أن سعر الدراجة هو 4800 جنيه ولكن هناك خصما 15% للطلاب.



وأكد حسانين في تصريح خالص لصدى البلد ، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، مشيرا إلى أن التواصل مع البنوك يهدف لتسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب.



ونوه "حسانين"، إلى أن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.



ويشارك في الحملة جامعات ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) .