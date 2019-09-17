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برلمان

برلماني: الغاز الطبيعي قاطرة التنمية المنتظرة بالنسبة لمصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب سامح حبيب وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن جهود الدولة أسفرت خلال 4 سنوات فقط عن اكتشاف أكثر من 30 حقل غاز طبيعى بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، أهمها حقل ظهر الذى وصل معدل إنتاج الغاز به لـ مليار و500 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضاف سامح حبيب، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، منظومة الغاز فى مصر هى قاطرة التنمية المنتظرة بعد انتهاء مراحل الإنتاج بكل الحقول المنتظرة.

وأكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن هناك توجيهات لوزارة البترول بشأن وصول الشبكة القومية للغاز الطبيعى لكافة المنازل بالمحافظات والقرى والنجوع هذا بالنسبة إلى الجانب المحلى، مضيفا بالنسبة إلى الجانب الدولى فإن مصر ستتحول قريبا إلى مركز اقليمى للطاقة بعدما حققت الاكتفاء الذاتى وسعيها لإبرام تعاقدات مع الدول المحيطة لإساله الغاز فى الأراضى المصرية.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن حقل غاز بلطيم جنوب غرب البحري المدعوم من "بي.بي" و"إيني" بدأ الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.

وقالت الوزارة في بيان إن إنتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز مع حلول الربع الثاني من 2020 "بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار".

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