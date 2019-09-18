5 علامات مبكرة أن كليتيك لا تعمل بشكل صحيح .. انتبهي لرقم 3

علامات عديدة أن كليتك لا على أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح يجب عدم إغفالها موقع Bright Side يقدم قائمة من العلامات يجب اللأنتباه إليها وعدم إغفالها لتحمى كليتيك



1. مشكلة في النوم..



عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح ، فهذا يعني أن السموم لا يمكنها الخروج من الجسم عن طريق البول والبقاء في الدم. زيادة مستوى السموم تجعل من الصعب النوم. لهذا السبب عندما تنام أقل ، تزيد من فرص انخفاض وظائف الكلى .





2. الصداع والتعب والضعف العام



تقوم الكلى السليمة التي تعمل بشكل صحيح بتحويل فيتامين (د) في أجسامنا للحفاظ على عظام قوية وإنتاج هرمون يسمى Erythropoietin (EPO) . يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء. عندما لا تعمل الكلية بشكل صحيح ، فإنها تنتج كمية أقل من EPO. إن تراجع خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأكسجين) يؤدي إلى التعب السريع للعضلات والدماغ.



3. وجود جفاف الجلد وحكة



تؤدي الكلى السليمة عملًا هائلًا عن طريق إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الدم ، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الجسم. حكة وجافة الجلد تشير إلى فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى والعظام.



تحذير: إذا كان لديك بشرة جافة وحكة ، فحاول أن تظل أكثر رطوبة. تذكر ، قبل تناول أي دواء للحكة ، استشر طبيبك. تحتوي بعض الأدوية على مكونات قد تؤدي إلى تلف وظائف الكلى بشكل أكبر.



4. تعاني من رائحة الفم الكريهة والذوق المعدني



عندما تتراكم النفايات في الدم ، فإنها تغير طعم الطعام وتترك طعمًا معدنيًا في فمك. وجود رائحة الفم الكريهة هو علامة أخرى على وجود الكثير من السموم والتلوث في مجرى الدم. علاوة على ذلك ، قد تتوقف عن الرغبة في اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي.



5. ضيق في التنفس



العلاقة بين مرض الكلى وتعاني من ضيق في التنفس ، وخاصة بعد القليل من الجهد ، سببها عاملان. أولًا ، ينتقل السائل الزائد في الجسم إلى الرئتين عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح. ثانيًا ، فقر الدم يحرم جسمك من الأكسجين وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.



تحذير: هناك عدة أسباب لضيق التنفس من الفشل الكلوي إلى الربو وسرطان الرئة أو قصور القلب. إذا لاحظت أنك تنفد باستمرار بعد بذل القليل من الجهد ، فيجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

