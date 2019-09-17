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رياضة

حارس نابولي يحرم محمد صلاح من فرصة ذهبية لتسجيل هدف تقدم ليفربول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:31 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
إسماعيل محمود
أضاع المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الأول لفريقه ، في المباراة التي تجمعه بنابولي الإيطالي ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قريبًا من هز شباك نابولي ، عندما أخطأ اليوناني كوستاس مانولاس في تشتيت الكرة ، لتصل لصلاح الذي سددها قوية بيسراه ، لكن ميريت حارس مرمى نابولي تصدى لها ببراعة ، وأخرجها لضربة ركنية.

وتشير النتيجة الآن للتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تقام في ملعب سان باولو بإيطاليا.

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