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أخبار العالم

السبب مجهول.. إطلاق نار داخل أروقة محكمة في مكة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:43 م
اطلاق نار
اطلاق نار
سعيد العربي
أطلق مواطن سعودى النار اليوم الثلاثاء داخل محكمة بمكة المكرمة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية سعودية.

وقالت صحيفة سبق إن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا، اليوم، عند الساعة ١٠:٣٩ صباحًا من مواطن عن إطلاق نار داخل المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة نجم عنه حالة إصابة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مجهول بأنه تم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية، وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه.

وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.

ونقل موقع ارم نيوز أن الشرطة السعودية ألقت اليوم الثلاثاء القبض على مواطن مشتبة به بإطلاق نار داخل المحكمة الشرعية في رنية في منطقة مكة المكرمة، نجمت عنه إصابة شخص وصفت حالته بالمستقرة.

وقال مصدر أمني بحسب الموقع إن غرفة عمليات ”911“ في منطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بقيام مواطن بإطلاق نار داخل المحكمة الشرعية في رنية في منطقة مكة المكرمة نجمت عنه حالة إصابة واحدة، بحسب ما نقل ارام عن موقع ”سبق“ المحلي .

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية توجهت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم التحفظ على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.

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