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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ مهند التركي وزوجته

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
حضر النجم التركي كيفانج تاتلتوغ المعروف عربيا باسم "مهند" وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر الحفل الذي أقامته ماركة "مافي" امس في العاصمة.

يأتي هذا الظهور لنجم مسلسل "العشق الممنوع" بعد أسابيع من وفاة والد زوجته باشاك ديزار بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى يعرض لكيفانج تاتليتوج حاليا مسلسله الجديد "اصطدام" الذي يحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية على شاهد دوت نت.

وتدور أحداث المسلسل حول الضابط قدير الذي يفقد زوجته وابنته في تفجير ارهابي لاستاد في تركيا حيث اصطحبهما لمشاركته في تشجيع فريقه الكروي المفضل، ثم يحاول الانتحار الا ان يحدث تصادم بينه وبين ثلاث سيارات في حادث مروع.

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