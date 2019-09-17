مستقبل نتنياهو في قبضة ليبرمان.. ومؤشرات على حكومة وحدة وطنية





وتابعت، لقد اختير نتنياهو من قبل 120 عضوا بالليكود، ونحن لن نستبدل زعماء عندما يصيبنا سوء، يجب أن ننتظر النتائج الحقيقية، لن تحدث إطاحة بـ نتنياهو.



وأظهر نتائج العينات أن الليكود سيحصل على ما بين 31 - 33 مقعدا، وبذلك لن يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، حيث تشير النماذج إلى أن كتلة اليمين - الحريديم ستحصل على ما بين 54 - 57 مقعدا، فيما ستحصل كتلة اليسار على ما بين 54 - 58 مقعدا.



وأجريت الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الثانية والعشرين، اليوم الثلاثاء، حيث فتحت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وأغلقت في العاشرة مساءا بتوقيت إسرائيل.

قال وزراء من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن تشكيل ائتلاف بدون الحاجة إلى أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا.جاء ذلك بعد نشر نتائج عينات الأصوات في القنوات الإسرائيلية والتي أظهرت تقدم حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس على منافسه الليكود بزعامة نتنياهو.قال وزير العدل، أمير أوحانا، بعد نشر النماذج، إنه لا يوجد هناك أي احتمالية لتكرار سيناريو إعادة الانتخابات. وأضاف أن السيناريوهات المحتملة، حسبما تظهر الأرقام، هي إقامة حكومة وحدة وطنية بدون ليبرمان، وستكون رئاسة الحكومة فيها بالتبادل.وقالت الوزيرة ميري ريجيف، إن نتنياهو لا يزال ينتظر النتائج الحقيقية، وحتى إذا لم نتخط الـ 61 مقعدا، يجب أن ننتظر النتائج الحقيقية. والآن بحسب ما أرى، فإن كتلة اليسار سوف تصعد فقط مع كتلة حاسمة عربية.