بليغ حمدى: كنت عايز أختصر مقدمة ألف ليلة وأم كلثوم رفضت

لا جدال أن الملحن الراحل بليغ حمدى، أحد أهم الملحنين فى تاريخ مصر الحديث، لما يمتلكه من رصيد فني عملاق يجعله مع كبار الفنانين، حيث إنه ترك علامات بارزة بتراث مصر الفريد من أغانى الزمن الجميل، بمجرد الاستماع إلى بعض أغانى أم كلثوم وعبد الحيلم حافظ أو وردة الجزائرية، تعرف أن هذا اللحن من صنع المبدع بليغ حمدى، لدرجة أنه لحن دعاء "مولاى" الشهير الخاص بالشيخ سيد النقشبندى؛ بعد توجيهات من الرئيس الراحل أنور السادات.





وظهر من أرشيف ماسبيرو، مقطع فيديو يتضمن لقاءً تلفزيونيًا مع بليغ، يتحدث فيه عن رغبته فى اختصار مقدمة أغنية "ألف ليلة" الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، إلا أن الأخيرة رفضت.





وكشف بليغ حمدى السبب الحقيقى لرفض أم كلثوم، قائلًا "كلمتنى لحضور البروفة النهائية قبل الحفل مباشرة.. ومن عادتى لا أحضر أى حفلة أو سماع أى اغنية هناك.. وروحت وكانت عصبية جدًا ولم تلبس الفستان الذى ستطل به على الجمهور.. فندهت عليا".





وتابع بليغ حمدي "قالتلى كنت عايز تشيل المقدمة؟.. انا المقدمة مبقاش لسا قادرة أقف على رجلى.. والمنديل الحرير عشان يدفى ايدى المتلجة وأكون خلصت المذهب الأولانى من الأغنية.. لحد ما اهدى وأنسى البشر اللى قدامى وأصطاد حد من الحضور وأغنيله هو.. ازاى بقى كنت عايز تشيل انت المقدمة يابليغ؟".





وتعجب بليغ حمدي وسألها كيف أم كلثوم تخاف؛ فأجابته "يابنى الجمهور ده قصة لو محترمتوش.. واحترمت انت رايح تقابل مين.. هتكون سلامو عليكو.. معنديش استعداد أخسره أبدًا".