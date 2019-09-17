ترامب يعلن مرشحيه لمنصب مستشار الأمن القومي.. إلى أين تتجه السياسة الأمريكية ؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمة نهائية من 5 مرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي خلفا للمُقال جون بولتون.





وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، قال ترامب للصحفيين في كاليفورنيا اليوم الثلاثاء إنه يفكر في روبرت أوبراين وريكي وادل وليزا جوردون هاجرتي وفريد ​​فليتز وكيث كيلوج ليحلوا محل بولتون.





وأوبراين هو المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة لشؤون الرهائن، فيما يشغل وادل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة ونائب مستشار الأمن القومي لمرة واحدة.





كما يشغل جوردون هاجرتي منصب وكيل وزارة الطاقة بإدارة الأمن النووي، وعمل فليتز كرئيس فريق بولتون، وهو الآن الرئيس والمدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية ، وهو مركز أبحاث في واشنطن. السيد كيلوج هو مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بينس.





وقال ترامب عن المرشحين إنه أوبراين رائع، وأن كيلوج كان معه منذ البداية، وأنه يحب وادل كثيرا أيضا.





ومن شان اختيار ترامب أن يكشف توجهات الإدارة الأمريكية بشأن الملفات الكبرى خلال المرحلة المقبلة، وخاصة على صعيد الملف الإيراني.



