بالفيديو .. تير شتيجن يتصدى لضربة جزاء ببراعة.. ويحرم رويس من الهدف الأول

تصدى الحارس الألماني تير شتيجن حارس برشلونة لركلة جزاء أمام مضيفه بروسيا دورتموند، بالجولة الأولى ضمن مواجهات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.



وقام تير شتيجن بالتصدى لضربة جزاء ببراعة في الدقيقة ٥٧ وحرم رويس من تسجيل الهدف الأول .



ويتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، بعد فترة غياب طويلة امتدت منذ فترة الإعداد، بسبب الإصابة.



ويتكون تشكيل برشلونة من:



تيرشتيجن، سيميدو، بيكيه، لنجليه، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، أرثر، فاتي، جريزمان، سواريز.



كما أعلن لوسيين فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه حيث جاء كالاتي:



بوركي، حكيمي، هولميس، أكانجي، جيريرو، فيتسل، ديلاني، هازارد، سانشو، رويس، ألكاسير.