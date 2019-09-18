زيادة الخير اتنين.. حقل بلطيم يدخل منظومة إنتاج الغاز بـ 100 مليون قدم مكعب يومياً.. برلمانيون: السيسي حقق أماني الشعب.. ومصر مركز إقليمي للطاقة في 2020.. حبيب: الغاز الطبيعي قاطرة التنمية المنتظرة

حبيب: الغاز الطبيعي قاطرة التنمية المنتظرة بالنسبة لمصر

مديح: تحقيق مستهدف الدولة بالنسبة للغاز يخفض الأسعار لا محالة

حجازى: السيسى حقق أمانى الشعب.. ومصر مركز إقليمى للطاقة فى 2020





أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن حقل غاز بلطيم جنوب غرب البحري المدعوم من "بي.بي" و"إيني" بدأ الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وإن إنتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز مع حلول الربع الثاني من 2020 "بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار".





فى البداية قال النائب سامح حبيب وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية أسفرت خلال 4 سنوات فقط من اكتشاف أكثر من 30 حقل غاز طبيعى بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، أهمها حقل ظهر الذى وصل معدل انتاج الغاز به لـ مليار و500 مليون قدم مكعب يوميا.





وتابع سامح حبيب خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، منظومة الغاز فى مصر هى قاطرة التنمية المنتظرة بعد انتهاء كافة مراحل الانتاج بكل الحقول المنتظرة.





وأكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان أن هناك توجيهات لوزارة البترول بشأن وصول الشبكة القومية للغاز الطبيعى لكافة المنازل بالمحافظات والقرى والنجوع هذا بالنسبة للجانب المحلى، مضيفا بالنسبة للجانب الدولى فإن مصر ستتحول قريبا إلى مركز اقليمى للطاقة بعد ما حققت الاكتفاء الذاتى وسعيها لإبرام تعاقدات مع الدول المحيطة لإسالة الغاز فى الأراضى المصرية.





من جانبه قال النائب مديح زناتى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع البترول فى مصر يشهد تطورا كبيرا للغاية، ومن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المنتظر أن يكون مصدرا مهما للغاية من العملة الصعبة بعد اكتمال مراحل استخراج الغاز من الآبار المكتشفة.





وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن بدأ إنتاج حقل غاز بلطيم بمعدل 100 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، يمثل قوة جديدة فى إنتاج الغاز بمصر إلى جانب القوة التى منها معدل انتاج حقل ظهر، لافتا إلى زيادة انتاجية مصر للغاز تحقق العديد من مستهدفات الدولة.





وتابع: الدولة المصرية تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى كافة المنازل والوصول به لأبعد الاماكن فى القرى والنجوع، تصدير الغاز لأوروبا وأفريقيا، تحويل 9 ملايين سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، معقبا: "تحقيق هذه المستهدفات يخفض الأسعار لا محالة.





وفى سياق متصل علق النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، على بدء إنتاج الغاز من حقل بلطيم بمعدل 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، قائلا: "مصر بدأت تبوح بالخير على أبنائها".





وتابع السيد حجازى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، الجميع يعلم أن مصر تتمتع بالخيرات والثروات الطبيعية التى ظلت مهملة عشرات السنين وكنا ننتظر ونتمنى من القيادة السياسية القادرة على استغلال هذه الثروات لخدمة مصالح الشعب المصرى، إلى ان جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وحقق ما كان الشعب يتمناه خلال فترة وجيزة.



