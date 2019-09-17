مظاهرات ضخمة احتجاجا على معرض فرانكفورت للسيارات 2019

نظّم معارضون ألمانيون للسيارات والتلوث البيئي بلغ عددهم 15 إلى 25 ألفا، تظاهرة على دراجات هوائية في فرانكفورت بمناسبة معرض السيارات الدولي، مطالبين بثورة في النقل للمحافظة على النظام البيئي الذي أصبح يتجه نحو الانهيار.





ووصل غالبية المتظاهرين إلى مجمع المعارض على دراجات هوائية من مدن عدة في المنطقة سالكين طريقين سريعين أغلقا أمام حركة السير من أجل المناسبة.





أطلقت “غرينبيس” حركة احتجاجية مع نحو عشرين ناشطًا ارتدوا سترات خضراء و نفخوا بالونًا كُتب عليه "ثاني أكسيد الكربون" خلف سيارة رباعية الدفع، كما تظاهر أعضاء من المنظمة أيضًا أمام جناحي "فولكس واغن"، و"بي ام دبليو" خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المعرض.



