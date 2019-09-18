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فيديو جراف

فيديوجراف| قانون جديد لزيادة نفقة المطلقات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:00 م
نفقة المطلقة
نفقة المطلقة
كريم عاطف
أعلن النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون 11 لسنة 2000، الخاص بصندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة.

وقال النائب خالد حنفى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا الصندوق يتضمن تحصيل مبالغ عن حالات الزواج والطلاق من الأشخاص المقدمين على الزواج أو الطلاق، وإيداعها في بنك ناصر الاجتماعي ليتم الإنفاق منها على السيدات المطلقات.

وخلال الفيديو جراف التالى، نتعرف على المزيد حول مشروع قانون زيادة نفقة المطلقة.

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