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فيديو جراف

فيديو جراف | سميرة سعيد بإطلالة كاجوال جديدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:27 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
كريم عاطف
نشرت المطربة سميرة سعيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال غير متوقعة.

وعلقت سميرة سعيد على صورتها بكلمة أنها ستشارك في مسابقة The Voice Season 5، حيث عبر متابعيها عن فرحتهم الشديدة بمشاركتها، واشادوا الإطلالة الأنيقة، والجذابة.

وخلال هذا الفيديو جراف نتعرف اكثر على إطلالتها .

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