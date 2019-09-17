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أخبار العالم

مفاجأة واستقالة وتحالفات.. نتائج انتخابات الرئاسة التونسية تربك الساسة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:12 م
الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية
شريف سيد
أعلنت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس، فوز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وحصل سعيد على 18.4% من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6%.

و قالت الهيئة إنه في حالة فوز نبيل القروي بالجولة الثانية سيعلن فوزه طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو بسجن أكثر من 10 سنوات.

وعقب النتائج أعلن المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية التونسية، لطفي المرايحي، دعمه للمرشح الفائز في الجولة الأولى قيس سعيد، خلال في الجولة الثانية، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي الأسبق، ومرشح الإخوان، المنصف المرزوقي، أيضًا دعمه لـ“سعيد“، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.

بدوره، كشف المرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، يوم الإثنين، أنه سيدعم سعيد في الدور الثاني، في حال فوزه.

واعترفت حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، بالهزيمة الساحقة في الانتخابات الرئاسية، وقدم القيادي بحركة النهضة (إخوان تونس) زبير الشهودي استقالته من الجماعة، داعيًا زعيمها هو الآخر للاستقالة، واعتزال الحياة السياسية.

ودعا راشد الغنوشي زعيم الجماعة إلى اعتزال السياسة وملازمة بيته وإبعاد صهره رفيق عبد السلام وكل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين داخل الحركة.

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