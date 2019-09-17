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رياضة

بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:00 م
احمد حمدى
احمد حمدى
عبد الحكيم ابو علم
أنهي نادي الجونة إجراءات انضمام أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي في صفقة مفاجئة للجميع.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي لـ"صدى البلد"، عن أن الجونة حصل علي خدمات اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة كما كان يتصور البعض.

وينص عقد اللاعب على حصول الأهلي علي مقابل 30% في حالة إعادة بيعه من قبل الجونة لأي ناد.

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