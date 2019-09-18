اليوم.. نظر تظلم سعاد الخولي على منع التصرف في أموالها

تنظر محكمة جنايات القاهرة، تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكى، وأمانة سر محمد الجمل وليد رشاد.





وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر قرار رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.



