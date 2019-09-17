اخبار البرلمان.. للمطلقات.. مشروع قانون جديد لزيادة النفقة من 500 لـ 1500 جنيه.. اختفاء 4 سيارات من الشارع وغرامة على نفاد البنزين بالطريق

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 17 سبتمبر.
%76 من قراء صدى البلد يؤيدون توقيع غرامة 500 ألف جنيه والسجن ضد مروجي الشائعات
أجرى موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مقترح مقدم من أحد النواب لإقرار عقوبة بالحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه، لمروجي الشائعات.
لجنة برلمانية تتفقد موانئ الإسكندرية لزيادة حركة التجارة البينية مع الدول العربية
توجه وفد من لجنة الشئون العربية، برئاسة النائب أحمد رسلان، إلى محافظة الإسكندرية وذلك استكمالا للزيارات التى تقوم بها اللجنة، لعدد من المحافظات الساحلية لتنشيط التجارة البينية بين مصر والدول العربية.
برلمانية: توفير التمويل اللازم لـ 3 مشروعات خدمية بدائرة إمبابة
حصلت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة البرلمانية عن دائرة إمبابة، على العديد من الموافقات خلال الفترة الأخيرة، لدعم الدائرة، وتنفيذ المشروعات الخدمية بها، وذلك لحرصها الدائم على خدمة أبناء دائرتها وممارسة دورها في هذا الشأن.
هل يؤثر تفجير أرامكو السعودية على أسعار المحروقات في مصر؟
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأثر الاقتصاد المصري بتقلبات أسعار النفط العالمية، بعد حادث انفجار أرامكو السعودية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر النفط وتخطيه حاجز الـ 71 جنيها، يضع مصر من أكبر المتضررين من هذا الحادث الإرهابي، الذي تبنته قوات الحوثي.
برلمانية: بدفع 60 جنيه سكن إيجار قديم.. وهذا مقترحي لـ تعديل القانون
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا.
بشرى سارة للمطلقات.. برلمانية: وثيقة التأمين الجديدة تقدم مبلغا ماليا مع النفقة
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق ضمن مشروع قانون التأمين الموحد، والذي بموجبه يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
للمطلقات.. مشروع قانون جديد لزيادة النفقة من 500 لـ 1500 جنيه
أعلن النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه مشروع قانون 11 لسنة 2000 الخاص بصندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة بدلا من 500 جنيه لتتضاعف لـ1500 جنيه في اكتوبر القادم بدور الانعقاد الخامس.
مجلس الشيوخ نافذة جديدة للديمقراطية.. تعرف على كيفية تشكيل المجلس وشروط الترشح
نصت التعديلات الدستورية التي وافق عليه الشعب بوجود غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"، وذلك لتوسيع الممارسة الديمقراطية في البلاد، حيث إن نظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معًا السلطة التشريعية، الأمر الذى يضمن توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلًا عن الاشتراك فى إقرار القوانين بعد تمحيصها، والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعى العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين؛ بناءً على البحث والاستقصاء وتبادل الرأى بين الغرفتين.
ايد لوحدها متصقفش.. مزايا استحداث مجلس الشيوخ للحياة النيابية
تنتظر الحياة النيابية بمصر عودة زخم سياسى وتشريعى يضاف لها بعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى كغرفة نيابية ثانية بعد ان يتم الانتهاء من مناقشة القانون المنظم لعمله داخل البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال وبمشاركة الاحزاب، ليخرج القانون بصورة تخدم الهدف من عودة المجلس من جديد.
اختفاء 4 سيارات من الشارع وغرامة على نفاد البنزين بالطريق.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.
%76 من قراء صدى البلد يؤيدون توقيع غرامة 500 ألف جنيه والسجن ضد مروجي الشائعات
أجرى موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مقترح مقدم من أحد النواب لإقرار عقوبة بالحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه، لمروجي الشائعات.
لجنة برلمانية تتفقد موانئ الإسكندرية لزيادة حركة التجارة البينية مع الدول العربية
توجه وفد من لجنة الشئون العربية، برئاسة النائب أحمد رسلان، إلى محافظة الإسكندرية وذلك استكمالا للزيارات التى تقوم بها اللجنة، لعدد من المحافظات الساحلية لتنشيط التجارة البينية بين مصر والدول العربية.
برلمانية: توفير التمويل اللازم لـ 3 مشروعات خدمية بدائرة إمبابة
حصلت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة البرلمانية عن دائرة إمبابة، على العديد من الموافقات خلال الفترة الأخيرة، لدعم الدائرة، وتنفيذ المشروعات الخدمية بها، وذلك لحرصها الدائم على خدمة أبناء دائرتها وممارسة دورها في هذا الشأن.
هل يؤثر تفجير أرامكو السعودية على أسعار المحروقات في مصر؟
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأثر الاقتصاد المصري بتقلبات أسعار النفط العالمية، بعد حادث انفجار أرامكو السعودية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر النفط وتخطيه حاجز الـ 71 جنيها، يضع مصر من أكبر المتضررين من هذا الحادث الإرهابي، الذي تبنته قوات الحوثي.
برلمانية: بدفع 60 جنيه سكن إيجار قديم.. وهذا مقترحي لـ تعديل القانون
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا.
بشرى سارة للمطلقات.. برلمانية: وثيقة التأمين الجديدة تقدم مبلغا ماليا مع النفقة
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق ضمن مشروع قانون التأمين الموحد، والذي بموجبه يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
للمطلقات.. مشروع قانون جديد لزيادة النفقة من 500 لـ 1500 جنيه
أعلن النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه مشروع قانون 11 لسنة 2000 الخاص بصندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة بدلا من 500 جنيه لتتضاعف لـ1500 جنيه في اكتوبر القادم بدور الانعقاد الخامس.
مجلس الشيوخ نافذة جديدة للديمقراطية.. تعرف على كيفية تشكيل المجلس وشروط الترشح
نصت التعديلات الدستورية التي وافق عليه الشعب بوجود غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"، وذلك لتوسيع الممارسة الديمقراطية في البلاد، حيث إن نظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معًا السلطة التشريعية، الأمر الذى يضمن توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلًا عن الاشتراك فى إقرار القوانين بعد تمحيصها، والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعى العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين؛ بناءً على البحث والاستقصاء وتبادل الرأى بين الغرفتين.
ايد لوحدها متصقفش.. مزايا استحداث مجلس الشيوخ للحياة النيابية
تنتظر الحياة النيابية بمصر عودة زخم سياسى وتشريعى يضاف لها بعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى كغرفة نيابية ثانية بعد ان يتم الانتهاء من مناقشة القانون المنظم لعمله داخل البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال وبمشاركة الاحزاب، ليخرج القانون بصورة تخدم الهدف من عودة المجلس من جديد.
اختفاء 4 سيارات من الشارع وغرامة على نفاد البنزين بالطريق.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.