محمد رمضان يشبه نفسه بـ مايكل جاكسون ويكشف سر سجوده نصف عاري بحفل الساحل

رد الفنان محمد رمضان، على منتقديه، قائلا:" أتعامل بحسن نية وأستقبل أي نقد بصدر رحب، ويارب أكون عند حسن ظنكم".



وأضاف محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية إلى برنامج " عرب وود"، :" لما شفت عدد الجمهور الهائل في حفل الساحل الشمالي قررت السجود إلى الله شكرا، وأوقفت الموسيقى احتراما لكلمة الحمد لله".



وعلق محمد رمضان على ملابسه الغريبة في الحفلات:" بنشوف ده في حفلات مايكل جاكسون، والشو يتطلب ارتداء ملابس غير تقليدية تكسر الواقع ".



وتابع محمد رمضان:" أحلم بالوصول إلى العالمية من خلال وجودي في بلدي مصر، عن طريق الأعمال التي أقدمها".

