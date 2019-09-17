ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد رمضان يشبه نفسه بـ مايكل جاكسون ويكشف سر سجوده نصف عاري بحفل الساحل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:10 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هاني حسين
رد الفنان محمد رمضان، على منتقديه، قائلا:" أتعامل بحسن نية وأستقبل أي نقد بصدر رحب، ويارب أكون عند حسن ظنكم".

وأضاف محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية إلى برنامج " عرب وود"، :" لما شفت عدد الجمهور الهائل في حفل الساحل الشمالي قررت السجود إلى الله شكرا، وأوقفت الموسيقى احتراما لكلمة الحمد لله".

وعلق محمد رمضان على ملابسه الغريبة في الحفلات:" بنشوف ده في حفلات مايكل جاكسون، والشو يتطلب ارتداء ملابس غير تقليدية تكسر الواقع ".

وتابع محمد رمضان:" أحلم بالوصول إلى العالمية من خلال وجودي في بلدي مصر، عن طريق الأعمال التي أقدمها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جانيت جاكسون تصل السعودية استعدادا لحفلها في جدة

اخبار الفن والفنانين.. احمد ابراهيم يتحدث عن زواجه من أنغام.. دينا تبرر سبب خضوعها لـ عملية تجميل.. ومحمد رمضان يسخر من مهاجميه

روتانا تطرح أغنية السلطان لـ محمد رمضان

محمد رمضان يحيي حفله الثاني في الساحل الشمالي.. الليلة

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل حفل الليلة في الساحل الشمالي: جاهزين؟

هجوم شديد من رواد السوشيال ميديا على محمد رمضان بسبب حفل الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

اشتعال الأزمة.. سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبى.. تفاصيل مثيرة

الطريقة الوحيدة لإيقاف الملك المصري.. تعليقات ساخرة على صورة صلاح وكوليبالي

دار الإفتاء تصحح فتواها عن حكم حب المرأة لرجل غير زوجها

نتائج تحويلات المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

بكل السبل.. طرق التخلص من الذباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور