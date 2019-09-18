موريسون: نحتاج إلى قمة للاستثمار الأفريقي في لندن بمشاركة مصر.. فيديو

أكد أندرو موريسون وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شئون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أنه سوف يكون هناك خلال الفترة المقبلة قمة للاستثمار الأفريقي بلندن مؤكدا أنه نريد من مصر أن تشارك بتلك القمة.





واضاف أندرو موريسون خلال وجوده ضيفا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أنه سيكون هناك مؤتمر أسوان للسلام والتنمية في ديسمبر المقبل مشيرا إلى أن الشركات البريطانية عليها أن تستثمر في مصر.





وتابع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أنه نأمل أن يكون هناك تحسن للعلاقات الجارية خلال الفترة القادمة بشكل كبير، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مؤتمرا في لندن مطلع 2020 لمناقشة ذلك.



