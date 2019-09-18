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حوادث

اليوم.. محاكمة 271 متهماً في «قضية حسم 2 ولواء الثورة»

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع أقوال الشهود في محاكمة 271 متهماً بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

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