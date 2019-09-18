اليوم.. محاكمة 271 متهماً في «قضية حسم 2 ولواء الثورة»

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع أقوال الشهود في محاكمة 271 متهماً بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .



