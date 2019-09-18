ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

اجندة الحوادث اليوم .. تظلم سعاد الخولي لمنعها من التصرف في أموالها.. محاكمة 271 متهمًا في «قضية حسم 2 ولواء الثورة» عسكريًا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:37 ص
اجندة الحوادث اليوم
اجندة الحوادث اليوم
محمد زهير - عمرو خليفة
  • نظر تظلم سعاد الخولى على منع التصرف فى أموالها
  • إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية
  • محاكمة 271 متهمًا في «قضية حسم 2 ولواء الثورة» عسكريًا

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع أقوال الشهود في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .

نسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها. 

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر قرار رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة. 

وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تأجيل محاكمة 271 متهماً في قضية حسم ولواء الثورة لـ 7 أغسطس

اليوم.. محاكمة 271 متهمًا في قضية حسم ولواء الثورة

اجندة الحوادث.. العسكرية تنظر قضية حسم ولواء الثورة.. الحكم في قضية التخابر مع حماس.. نظر دعوى عدم دستورية مادة بلائحة نظام العاملين بالبنك المركزي

محاكمات اليوم.. الحكم في قضية التخابر مع حماس.. ومحاكمة 32 متهمًا بخلية ميكروباص حلوان

ترشيحاتنا

بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل

شاهد.. أحدث ظهور لـ مهند التركي وزوجته

تفاصيل العثور على عظام بطريق مرسى علم القصير

محمد بركات يكشف عن هدية محسن صالح عقب التتويج بالدوري.. فيديو

دعاء الاستخارة وصلاتها وكيفية أدائها وأفضل وقت لها.. تعرف عليها

توفيق عبد الحميد كشف سبب ابتعاده عن الشاشة لسنوات طويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر ومكياج جذاب.. وعد تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور