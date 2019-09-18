اجندة الحوادث اليوم .. تظلم سعاد الخولي لمنعها من التصرف في أموالها.. محاكمة 271 متهمًا في «قضية حسم 2 ولواء الثورة» عسكريًا

نظر تظلم سعاد الخولى على منع التصرف فى أموالها

إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية

محاكمة 271 متهمًا في «قضية حسم 2 ولواء الثورة» عسكريًا





تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع أقوال الشهود في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .





نسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.





وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".





جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها.





وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر قرار رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.



