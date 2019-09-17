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رياضة

لاعب سالزبورج يرافق راؤول وروني بقائمة ذهبية بسداسية أمام جينك فى دورى أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:51 م
اللاعب الشاب النرويجي
اللاعب الشاب النرويجي إرلينج براوت هولاند
محمد رشاد
حقق ريد بول سالزبورج النمساوي، فوزا عريضا بنتيجة 6-2 أمام جينك البلجيكي، في دور المجموعات لـ دورى أبطال اوروبا، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب رد بول أرينا .

وبلا شك كان اللاعب الشاب النرويجي إرلينج براوت هولاند، نجم الشوط الأول بلا منازع بتسجيله 3 أهداف "هاتريك".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد بات هولند ثالث أصغر لاعب شاب في تاريخ دوري الأبطال يسجل "هاتريك" عن عمر (19 عامًا و58 يومًا).

ويعتبر الدولي الإسباني السابق راؤول جونزاليس هو أصغر من سجل هاتريك بالبطولة، عن عمر "18 عامًا و113 يومًا" عام 1995، يليه الإنجليزي واين روني، عن عمر (18 عامًا و340 يومًا) عام 2004.

كما أشارت "أوبتا" إلى أن هولاند سجل ثلاثية من 3 محاولا فقط على المرمى، بنسبة نجاح 100%.

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