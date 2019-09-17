الحالة الصحية لشيخ الأزهر بعد إجرائه عملية جراحية في العين بفرنسا

كشف مصدر بمشيخة الأزهر، عن إجراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عملية جراحية في العين في إحدى مستشفيات فرنسا، وخرج الإمام الأكبر بحالة جيدة بعد نجاح العملية.



وقال المصدر، إن الحالة الصحية للإمام الأكبر مستقرة ولا داعي للقلق، حيث تم الاطمئنان عليه من قبل الفريق المعالج.



يأتي ذلك استكمالا للرحلة العلاجية التي بدأها فضيلة الإمام الأكبر في شهر يوليو الماضي، والتي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين، وفحوصات دورية وعلاجا طبيعيا من التهابات بالظهر وبعض الفحوصات على العين.



وكانت شائعة قد انتشرت مع سفر الإمام الأكبر لألمانيا الفترة الماضية، تزعم أنه الفحص الطبي له كان انزلاقا غضروفيا والفريق المعالج أكدوا أنها التهابات في الظهر بحاجة إلى علاج طبيعي.



