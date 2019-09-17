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رياضة

ليفربول أسوأ حامل لقب لدوري أبطال أوروبا منذ 25 عاما.. تفاصيل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:22 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
إسماعيل محمود
استهل ليفربول الإنجليزي ، حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا ، بخسارته أمام نادي نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين ، في افتتاحية دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة.

وبخسارة نادي ليفربول ، أصبح النادي الإنجليزي صاحب أسوأ بداية لحامل للقب البطولة الأوروبية منذ 25 عامًا ، حيث لم يسبق لأي فريق توج بالبطولة خسارة مباراته الإفتتاحية في النسخة التالية.

نادي ليفربول أصبح أول نادي يخسر مباراته الإفتتاحية منذ بطولة عام 1994-1995 ، حين خسر ميلان الإيطالي حامل اللقب آنذاك في مباراته الإفتتاحية في دور المجموعات أمام أياكس الهولندي بهدفين نظيفين.

يذكر أن ليفربول قد توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ، بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

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