ليفربول أسوأ حامل لقب لدوري أبطال أوروبا منذ 25 عاما.. تفاصيل

استهل ليفربول الإنجليزي ، حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا ، بخسارته أمام نادي نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين ، في افتتاحية دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة.



وبخسارة نادي ليفربول ، أصبح النادي الإنجليزي صاحب أسوأ بداية لحامل للقب البطولة الأوروبية منذ 25 عامًا ، حيث لم يسبق لأي فريق توج بالبطولة خسارة مباراته الإفتتاحية في النسخة التالية.



نادي ليفربول أصبح أول نادي يخسر مباراته الإفتتاحية منذ بطولة عام 1994-1995 ، حين خسر ميلان الإيطالي حامل اللقب آنذاك في مباراته الإفتتاحية في دور المجموعات أمام أياكس الهولندي بهدفين نظيفين.



يذكر أن ليفربول قد توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ، بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.