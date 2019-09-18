الجامعات اليوم.. إقبال كثيف على قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في العام الجديد.. 4800 جنيه سعر دراجة لكل طالب وخصم 15% بالجامعات...4000 جنيه مصروفات تجارة إنجليزي بالأزهر

- 4000 جنيه مصروفات تجارة إنجليزي بالأزهر ويسمح بالتحويل في الفرقة الثانية
- إقبال غير مسبوق على قسم العلاقات العامة بإعلام الأزهر في العام الجديد
- صبحي حسانين: 4800 جنيه سعر دراجة لكل طالب.. وخصم 15% بالجامعات
أشار إلي الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة للبنين بجامعة الأزهر، إن الكلية بدأت في استقبال طلبات التقديم من الطلاب الجدد للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2019-2020.
وأضاف "عبد الحليم"، لـ"صدى البلد"، أن الكلية تستقبل هذا العام في شعبة اللغة الإنجليزية حوالي 300 طالب في الفرقة الأولى منوهًا أن مصروفات شعبة اللغة الإنجليزية حوالي 4000 جنيه، ولا زيادة في مصروفات التجارة باللغة العربية، كما أنه يسمح بالتحويل من الشعبة الإنجليزية إلى العربية ولا يسمح بالعكس وذلك لمن نجح في الفرقة الاولى وانتقل للثانية.
وأشار إلى أن الكلية تستقبل في الفرقة الأولى من الطلاب الجدد بشكل عام حوالي ستة آلاف طالب، بالإضافة إلى الطلاب الباقيين للإعادة.
وأوضح أن الكلية بها الدراسة ببرنامج الانتظام و الإنتساب، والكلية أنهت استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد.
وأذكر أن الكلية استحدثت هذا العام قسم العلوم السياسية وسيتم قبول فيه الطلاب بعد تقديم أوراقهم بالكلية من خلال التشعيب الداخلي، كما أنه سيتم تنظيم أربع ندوات للطلاب في الفصل الدراسي الأول وسيتم استضافة مشاهير الساسة للمحاضرة في هذه الندوات من أجل تثقيف الطلاب وتزويد الوعي السياسي لديهم.
في السياق ذاته عقد قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، اختبارات التشعيب لطلاب الفرقة الثالثة بقسم العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2019 /2020، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 15 /16 سبتمبر الجارى.
وقال الدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، إن التشعيب بالقسم هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة وذلك للإقبال الشديد على قسم العلاقات العامة والإعلان حيث تقدم للالتحاق بالقسم أكثر من مائتي طالب، وعقد الاختبار بحضور لجنة علمية متخصصة من أساتذة العلاقات العامة والخبراء والمتخصصين بالمجال ضمت الأستاذ الدكتور/ محمد بدير الجلب رئيس المجلس العربي للعلاقات العامة والأستاذ/ محمود شافعى الباحث والمؤسس لمبادرة العلاقات العامة للجميع ومدير العلاقات العامة والإعلام بمكتبات مصر العامة.
أوضح أنه تم وضع شروط للالتحاق بالقسم وسيتم تقييم الطلاب عن طريق النقاط، حيث كان هناك درجات لكل بند حددتها لجنة التشعيب، وسيتم قبول الطلاب الذين حصلوا على تقييم لا يقل عن 70%.
من جانبه أشار الدكتور محمد بدير الجلب رئيس المجلس العربي للعلاقات العامة عن حقائق عن فترة التشعيب لقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة الأزهر قائلا: لم تكن فترة التشعيب مرحلة لاختيار الطلبة الراغبين في الانضمام لقسم العلاقات العامة فحسب، بل كانت فترة تعرفت فيها على العديد من الظواهر والحقائق ذات القيمة العالية على المستوى العلمي الأكاديمي وعلى المستوى الإداري والمستوى الشخصي، وأيضا على مستوى العلاقات العامة ذاتها.
وأكد محمود شافعى الباحث والمؤسس لمبادرة العلاقات العامة للجميع ومدير العلاقات العامة والإعلام بمكتبات مصر العامة، أنه اندهش من الإقبال الكثيف من الطلاب على القسم، منوها أن حب الطلاب لرئيس قسم العلاقات جعلهم شغوفين بالانضمام إليه، مناشدا رؤساء الأقسام بضرورة العمل على نقل خبراتهم المهنية للطلبة، واستيعاب الطاقات الشبابية من طلاب القسم وتنظيم ورش عمل لهم لتطوير مهاراتهم.
وأضاف الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الدراجات الخاصة بالمشروع القومي بالجامعات المصرية " دراجة لكل طالب" أصبحت جاهزة بمصانع الانتاج الحربي في انتظار تلقي الأعداد المطلوبة في الجامعات ثم تجهيز العدد، مشيرا إلى أن سعر الدراجة هو 4800 جنيه ولكن هناك خصما 15% للطلاب.
وأكد حسانين في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، مشيرا إلى أن التواصل مع البنوك يهدف لتسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب.
ونوه "حسانين"، إلى أن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.
ويشارك في الحملة جامعات ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) .