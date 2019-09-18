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أخبار البلد

السفيرة منى عمر تكشف سر وجود فتاة على يمين السيسي في مؤتمر الشباب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:36 ص
سر وجود فتاة على
سر وجود فتاة على يمين السيسى فى مؤتمر الشباب
أمل مجدى
قالت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومى للمرأة ، إن مشاركة المرأة فى مؤتمرات الشباب أمر طبيعى بعد اهتمام الرئيس بالمرأة المصرية وتمكينها وحرصه على أن تكون هناك مساواة بينها وبين الرجل، وتنصيبها فى المراكز القيادية .

وأضافت السفيرة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  أتمنى وصول نسبة حضور المرأة فى مؤتمرات الشباب إلى 50% ، لافتة الى أن الرئيس حرص أن يكون على يمينه فتاة وعلى يساره شاب ولَم يميز بين الاثنين كرموز يتولوا الصدارة بجانبه، وهو مؤشر على اهتمامه بالشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين .

وأشارت أنه فى عهد الرئيس شهدت المرأة المصرية تطورات كبيرة وتمكين سياسى ظهر فى زيادة عدد الوزيرات ونوعية الملفات التى يتولوها ، بعيدا عن الملفات الاجتماعية التى يتم إسنادها لها دائمًا فنجدها فى وزارات هامة مثل الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة والتخطيط ، وذلك اعترافا بكفاءة السيدات فى هذه المناصب .

وتابعت: زادت عدد المحافظات ونواب المحافظين والقضاة فنرى أن التمكين السياسى واضح للسيدات فى الحكومة المصرية والنائبات وفقًا للتعديلات الدستورية سيزيد والمجالس المحلية ستشارك بنسبة 25% وفقًا للتعديلات .

وأكدت أنه تم بذل الكثير من الجهد لتحقيق التمكين الاقتصادى تمثل فى وثائق أمان للمرأة التى ليس لها رزق ،والشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تم ادماج المرأة بها وكل ذلك استمرار لسياسة الدولة التى تهتم بالمرأة

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