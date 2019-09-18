السفيرة منى عمر تكشف سر وجود فتاة على يمين السيسي في مؤتمر الشباب

قالت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومى للمرأة ، إن مشاركة المرأة فى مؤتمرات الشباب أمر طبيعى بعد اهتمام الرئيس بالمرأة المصرية وتمكينها وحرصه على أن تكون هناك مساواة بينها وبين الرجل، وتنصيبها فى المراكز القيادية .





وأضافت السفيرة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أتمنى وصول نسبة حضور المرأة فى مؤتمرات الشباب إلى 50% ، لافتة الى أن الرئيس حرص أن يكون على يمينه فتاة وعلى يساره شاب ولَم يميز بين الاثنين كرموز يتولوا الصدارة بجانبه، وهو مؤشر على اهتمامه بالشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين .





وأشارت أنه فى عهد الرئيس شهدت المرأة المصرية تطورات كبيرة وتمكين سياسى ظهر فى زيادة عدد الوزيرات ونوعية الملفات التى يتولوها ، بعيدا عن الملفات الاجتماعية التى يتم إسنادها لها دائمًا فنجدها فى وزارات هامة مثل الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة والتخطيط ، وذلك اعترافا بكفاءة السيدات فى هذه المناصب .





وتابعت: زادت عدد المحافظات ونواب المحافظين والقضاة فنرى أن التمكين السياسى واضح للسيدات فى الحكومة المصرية والنائبات وفقًا للتعديلات الدستورية سيزيد والمجالس المحلية ستشارك بنسبة 25% وفقًا للتعديلات .



