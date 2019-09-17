اهم الاخبار.. ريهام سعيد تغازل الشهرة بـ 3 وسائل.. محمد رمضان يحسم الجدل حول زواجه من حلا شيحة

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
للمرة الرابعة.. مصر ترسل شحنات مساعدة لجنوب السودان ..صور
في اهم الاخبار أنه وصلت يومي الأحد ١٥ سبتمبر الجاري، والثلاثاء ١٧ سبتمبر الجاري على الترتيب، الشحنتان الثالثة والرابعة من المساعدات المصرية إلى لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC دعمًا لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، والتي تتضمن ملابس عسكرية وخيام في إطار إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن .. للمزيد اضغط هنا
المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يستعرض جهود مصر في نشر ثقافة التسامح
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استعرض السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جهود مصر في نشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر، وتحدث عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني من أجل مواجهة التطرف والطائفية، في ضوء ما يشهده العالم من انتشار الإرهاب الذى يغزيه الفهم الخاطئ لصحيح الدين؛ مما أدي إلى زيادة أعمال العنف التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء حول العالم، وأثر بشكل سلبي على تمتع عدد كبير منهم بحقوق الإنسان التي كفلتها لهم المواثيق الدولية.. للمزيد اضغط هنا
"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحجب موقعا إخباريا لـ نشره أخبارا مغلوطة
وجاء بـ اهم الاخبار أنه قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتخذ قرارا بحجب موقع إليكترونى ، لنشره أخبارا مغلوطة وشائعات السوشيال ميديا دون التحقق من صحتها.. للمزيد اضغط هنا
مدبولي يتابع تكليفات السيسي بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية ..صور
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر.. للمزيد اضغط هنا
بعد منعها من الظهور إعلاميا.. ريهام سعيد تغازل الشهرة بـ 3 وسائل .. فيديو وصور
"حسبي الله و نعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد إنك السميع العليم" كان آخر تعليق للإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
الاحتياطي النقدي 45 مليار دولار.. السيسي يطالب بالسعي الجاد لخفض الدين وعجز الموازنة.. صور
وفي اهم الاخبار أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.. للمزيد اضغط هنا
السيسي لـ وزير خارجية فرنسا: ندعم الحل السياسي في سوريا بما يحفظ وحدتها.. صور
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جان إيف لودريان"، وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا
هل الأميرة إسماعيل مناضلة.. عمرو أديب يجيب .. فيديو
كما جاء بـ اهم الاخبار أن الأكاذيب شعارهم ومحاولات استهداف الدولة سبيلهم.. كان آخر هؤلاء فتاة تدعى الأميرة إسماعيل الضبع، التي قامت ببث فيديوهات من تركيا تهاجم خلالها الدولة المصرية ومؤسساتها.. للمزيد اضغط هنا
تصادم بين 3 سيارات .. تفاصيل حادث الفنانة دينا عبد الله وإصابة والدتها بالطريق الصحراوي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالدتها في حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.. للمزيد اضغط هنا
بيراميدز يتعاقد مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون
أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه أنهي نادي الجونة إجراءات انضمام أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي في صفقة مفاجئة للجميع.. للمزيد اضغط هنا
محمد رمضان يحسم الجدل حول زواجه من حلا شيحة
سخر الفنان محمد رمضان من شائعة زواجه سرا من الفنانة حلا شيحة، وقال في تصريح خاص لـ صدى البلد "هذه شائعات، حلا أختي وصديقتي وصديقة زوجتي أيضًا، وسعيد بعودتها الفنية بالمشاركة معي في مسلسل "زلزال"، فهي ممثلة وإنسانة رائعة جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا دائمًا".. للمزيد اضغط هنا
لحضور مهرجان الجونة.. بطل فيلم علاء الدين يصل القاهرة خلال ساعات
وفي اهم الاخبار أنه يصل الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الذي قام ببطولة الفيلم الامريكي علاء الدين، إلى القاهرة خلال ساعات للمشاركة فى الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، فيما يعمل المهرجان على تنظيم لقاء خاص به وعدد من وسائل الإعلام المصرية.. للمزيد اضغط هنا
للمرة الرابعة.. مصر ترسل شحنات مساعدة لجنوب السودان ..صور
في اهم الاخبار أنه وصلت يومي الأحد ١٥ سبتمبر الجاري، والثلاثاء ١٧ سبتمبر الجاري على الترتيب، الشحنتان الثالثة والرابعة من المساعدات المصرية إلى لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC دعمًا لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، والتي تتضمن ملابس عسكرية وخيام في إطار إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن .. للمزيد اضغط هنا
المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يستعرض جهود مصر في نشر ثقافة التسامح
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استعرض السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جهود مصر في نشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر، وتحدث عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني من أجل مواجهة التطرف والطائفية، في ضوء ما يشهده العالم من انتشار الإرهاب الذى يغزيه الفهم الخاطئ لصحيح الدين؛ مما أدي إلى زيادة أعمال العنف التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء حول العالم، وأثر بشكل سلبي على تمتع عدد كبير منهم بحقوق الإنسان التي كفلتها لهم المواثيق الدولية.. للمزيد اضغط هنا
"الأعلى لتنظيم الإعلام" يحجب موقعا إخباريا لـ نشره أخبارا مغلوطة
وجاء بـ اهم الاخبار أنه قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتخذ قرارا بحجب موقع إليكترونى ، لنشره أخبارا مغلوطة وشائعات السوشيال ميديا دون التحقق من صحتها.. للمزيد اضغط هنا
مدبولي يتابع تكليفات السيسي بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية ..صور
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر.. للمزيد اضغط هنا
بعد منعها من الظهور إعلاميا.. ريهام سعيد تغازل الشهرة بـ 3 وسائل .. فيديو وصور
"حسبي الله و نعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد إنك السميع العليم" كان آخر تعليق للإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
الاحتياطي النقدي 45 مليار دولار.. السيسي يطالب بالسعي الجاد لخفض الدين وعجز الموازنة.. صور
وفي اهم الاخبار أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.. للمزيد اضغط هنا
السيسي لـ وزير خارجية فرنسا: ندعم الحل السياسي في سوريا بما يحفظ وحدتها.. صور
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جان إيف لودريان"، وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا
هل الأميرة إسماعيل مناضلة.. عمرو أديب يجيب .. فيديو
كما جاء بـ اهم الاخبار أن الأكاذيب شعارهم ومحاولات استهداف الدولة سبيلهم.. كان آخر هؤلاء فتاة تدعى الأميرة إسماعيل الضبع، التي قامت ببث فيديوهات من تركيا تهاجم خلالها الدولة المصرية ومؤسساتها.. للمزيد اضغط هنا
تصادم بين 3 سيارات .. تفاصيل حادث الفنانة دينا عبد الله وإصابة والدتها بالطريق الصحراوي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالدتها في حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.. للمزيد اضغط هنا
بيراميدز يتعاقد مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون
أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه أنهي نادي الجونة إجراءات انضمام أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي في صفقة مفاجئة للجميع.. للمزيد اضغط هنا
محمد رمضان يحسم الجدل حول زواجه من حلا شيحة
سخر الفنان محمد رمضان من شائعة زواجه سرا من الفنانة حلا شيحة، وقال في تصريح خاص لـ صدى البلد "هذه شائعات، حلا أختي وصديقتي وصديقة زوجتي أيضًا، وسعيد بعودتها الفنية بالمشاركة معي في مسلسل "زلزال"، فهي ممثلة وإنسانة رائعة جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا دائمًا".. للمزيد اضغط هنا
لحضور مهرجان الجونة.. بطل فيلم علاء الدين يصل القاهرة خلال ساعات
وفي اهم الاخبار أنه يصل الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الذي قام ببطولة الفيلم الامريكي علاء الدين، إلى القاهرة خلال ساعات للمشاركة فى الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، فيما يعمل المهرجان على تنظيم لقاء خاص به وعدد من وسائل الإعلام المصرية.. للمزيد اضغط هنا