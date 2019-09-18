تكريم نجوم الفن بمهرجان الموضة

كرمت إدارة مهرجان " Egypt Eye on fashion " لعام 2019، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري في التجمع الخامس، عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان أحمد زاهر، أمل رزق، نيرمين ماهر، راندا البحيري، مروة عبد المنعم والإعلامي أسامة منير، والموزع مونتي.





وأحيا المطرب محمد نور حفلا غنائيا في مهرجان "Egypt Eye on fashion" حيث قدم نور، في الحفل عدد كبير من أغانيه وسط جميع الحاضرين.





وتم تكريم أيضا المطربة سما نوح، كأفضل مطربة صاعدة لعام 2019، وذلك علي مجمل أعمالها الغنائية، وقد طرحت سما، منذ بدايتها الغنائية حتي الآن 4 أغاني هم، أغنية "عند قلبك" كلمات هدير وسيد عبد الفتاح و توزيع أحمد إسماعيل وألحان ياسين، و"مهران من بنها" كلمات فارس و الحان ياسين مهران و توزيع احمد اسماعيل "سيبتو بعض ليه "كلمات وألحان رامي منسي توزيع مونتي، "هغني و اغني" كلمات عمرو المصري توزيع و الحان مونتي، كما قامت سما بإجراء عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية علي هامش تكريمها من قبل إدارة المهرجان.



